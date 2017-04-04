寶二水庫變電箱火警 不影響供水

新竹縣寶二水庫加壓站變電箱，4日清晨近7點突然發生火警，起火原因初判可能是變電箱遭異物侵入引發短路起火，還好並不影響水庫供水作業。（陳育賢翻攝）

新竹縣寶二水庫加壓站變電箱，4日清晨近7點突然發生火警，還好並不影響水庫供水作業。（陳育賢翻攝）

新竹縣寶二水庫加壓站變電箱4日發生火警，幸不影響供水作業，目前寶二水庫蓄水率55％。（陳育賢攝）

新竹縣寶二水庫加壓站變電箱4日發生火警，幸不影響供水作業，目前寶二水庫蓄水率55％。（陳育賢攝）

新竹縣寶二水庫加壓站變電箱，4日清晨近7點突然發生火警，縣消防局立即前往灌救，台電工程人員也到場進行斷電作業，火勢隨後被撲滅，幸無人傷亡，起火原因初判可能是變電箱遭異物侵入引發短路起火，還好並不影響水庫供水作業。

北區水資源局副局長邱忠川指出，寶二水庫加壓站在今天上午6點50分左右，為保全員發現加壓站監視器斷訊，人員前往查看後，發現加壓站變電箱冒煙悶燒，隨即通知消防局與台電，並在斷電後開始滅火，約8點全面撲滅火勢，研判起火點在第3櫃比流器設備可能遭異物侵入引發短路著火，並延燒至其他機櫃。

目前加壓站變電設施已無法使用，而該變電箱主要是為啟動加壓馬達，因水位約於127公尺左右時，無法使用重力供水，需採用加壓送出，而目前水位在139.02公尺，尚不需加壓，並不影響寶二供水作業，損失金額尚待評估。

而北部各水庫，因3月31日大雨，水庫水位稍有解渴，水位緩緩上升一點，不過氣象局預估未來3個月降水機率不大，水利署仍呼籲民眾需節約用水。

截至今天，石門水庫蓄水量9624萬噸，蓄水率48％。寶二水庫蓄水量為1724萬噸，蓄水率55％。 永和山水庫蓄水量2146萬噸，蓄水率72％。明德水庫蓄水量715萬噸，蓄水率56％。鯉魚潭水庫蓄水量6281萬噸，蓄水率54％。

(中時)