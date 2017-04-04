英媒：中國拚2020年提高普通話使用率至80％

英國廣播公司3日文章稱，中國力求2020年前讓80%人口說普通話。文中指出 中國政府表示，目前普通話使用者的比例是70%，因此仍然有4億人說其他方言和語言。中國政府希望在2020年前讓80%的中國公民能夠說普通話。

報導指出，中國有大量方言，中國政府希望縮小地區和不同地區人群的差異。普通話以北京語音為標準音，以北方話為基礎的方言，是聯合國官方工作語言之一。雖然中國大力推廣普通話，但統計顯示2014年30%的人口，也就是4億多人，仍然不會說普通話。在中國一些地方，一個鄉村裡的村民可能不明白隔2個村莊以外人的方言。

中國政府希望改變目前的狀況。儘管大城市的大部分人懂普通話，但在中國一些地方只有40%的人能夠說普通話。在此同時，中國政府也希望改善教師們的普通話口說能力，尤其是那些來自少數民族居住地區的教師。報導稱，中國當局將會確保所有新老師都通過標準普通話的口說測驗。

(旺報)