亞太外僑學校違法動工 新竹縣府勒令停工
亞太外僑學校位於竹北市台科大校區未領得建照現地先行施工，上月30日經民眾檢舉，縣府已於3月31日發函勒令亞太立即停工，但亞太卻仍於春假連假繼續施工，縣府4日會同地政處、工務處與警察局到現場會勘，要求亞太外僑學校做好工地安全措施後，立即停工。
據了解，該工地的工程單位這幾天是欲利用4天連假，把已開挖的地基灌漿、避免土石崩落，是基於安全上的考量，只要再1個工作天即可完成並撤離機具、人力，並非故意違法動工。
縣府指出，該工程縣府已勒令停工1次，但工程單位仍繼續施工，因此昨天再前往會勘，確定有施工情事，再次勒令停工，明天一早將再度派員勘查，在未取得合法執照前，不能再施工並立即補辦建照，並依建築法規定，核准時依進度併罰建築物造價千分之50以下罰鍰。
而縣府也曾於3月17日派員會同竹北市公所至現場勘查，就現場違章建築部分進行查報工作，另，3月9日也依挖掘人行道部分依法開罰新台幣3萬元罰鍰。
此外，該工程因先行動工，另罰新台幣9000元，以後各層未勘驗部分可以再罰新台幣9000元，並且需檢具相關公會結構安全鑑定報告書。至於其他行為人違法部分，建築師、營造廠可提懲戒委員會議處，視情節輕重記點，記過或停業等處分
(中時)
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