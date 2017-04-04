吳敦義赴桃園參加客屬總會 與客家鄉親搏感情
世界客屬總會桃園分會今傍晚行成立大會，前副總統吳敦義到場與客家鄉親搏感情，細數自己和客家人的淵源，直讚客家人的純樸、勤儉、樸實、忠義、硬頸精神，並細數自己對客家文化的政績。
吳敦義說，他在高雄市長任內蓋了全台第一棟客家文物館，行政院長任內在屏東、苗栗增設客家文化園區，客委會預算加倍也成長1倍，笑言雖然不是客家籍，但因外祖母名字有個「妹」字，懷疑外祖母可能是從苗栗嫁到南投的客家人，希望客家文化能繼續發揚光大，他也向在場客家鄉親一一握手致意，有不少人要求與吳敦義合照，吳敦義也來者不拒。
桃園市客家人口冠全台，約有80萬人，但世界客屬總會桃園縣分會，卻在前會長劉邦友遭槍擊身亡後停擺，在鄉親努力下，因應升格，昨成立世界客屬總會桃園市分會，選出首屆理監事，未來要推展客家文化、聯繫客家族群感情。
(中時)
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