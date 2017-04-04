砸千萬買電動機車 北市府否認圖利廠商

台北市府為了汰換傳統的公務機車，今年砸了1200萬添購142輛重型電動機車，而且全部是每台要價將近9萬元的Gogoro；台北市議員周柏雅質疑此舉是「圖利廠商」。對此，台北市政府發言人劉奕霆今天表示，環保局已多次開會討論，各機關仍均確認依業務需求必須使用重型電動機車，全案已報奉市府核准採最有利標，未來各投標廠商投標的電動機車產品將由專家學者組成的最有利標評選委員會選擇性能、履約條件及價格最優者進行決標，絕對不會有圖利特定單一廠商情形。

劉奕霆表示，由於目前經濟部審核通過的「重型電動機車」只有1家廠商，環保局為免有圖利特定廠商疑慮，在製作本次採購電動機車招標文件時，並未綁定投標廠商需為經濟部認證的重型電動機車廠商，一切採公平、公正、公開方式進行招標，只要符合性能、資格者，不論國內、外廠商皆可投標，因此無圖利廠商的情形。

(中時)