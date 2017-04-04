竹縣無環保葬 竹北納骨塔嚴重不足
針對北市府推動環保葬，新竹縣政府民政處長吳聲祺表示，新竹縣目前因縣內大多為客家族群，受客家宗親團結與慎終追遠、重視宗族的觀念影響深重，各宗氏多蓋有祖塔，往生後大多入自家宗族祖塔為多，因此並無環保葬，加上竹縣目前環境並不合適，地點難尋，短期的未來也沒有推動計畫。
至於納骨塔，公有的目前有竹北市、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、竹東鎮有公墓納骨塔，每個塔位1萬元至3萬6000元不等，價錢讓大多數民眾可負擔，另，私人靈骨塔有3家，價位則在4、5萬元甚至更高，服務的客群較上層，但竹北市唯一的清水祖師廟納骨塔已滿，已再無塔位，情況較為嚴重。
竹北市長何淦銘表示，清水祖師廟的塔位5000個，目前都已滿位，竹北市已無納骨塔可用，市公所已規畫在大義里第6公墓旁興建有5萬740個塔位的生命園區，目前正進行設計、申請水保、環境評估中，若在縣府與市公所合力推動下，可望在今年共同編列預算經議會與代表會同意後，在年底動工，以解決竹北市目前及未來20年的往生者納骨的問題。
(中時)
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