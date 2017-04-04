車速40公里 國道1號新竹湖口下午後大塞車

4日是春假連假最後1天，國道1號今天除了清明祭祖的車潮外，中午過後更出現返鄉車潮，北上新竹系統交流道至湖口嚴重塞車，車速只有20公里左右，直至晚間新竹系統至新竹車流稍解，但仍維持在40公里左右，但新竹至湖口服務區車流仍大。

(中時)