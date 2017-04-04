台東稻田也可玩衝浪 遊客直呼好酷
太酷了！ 台東縣長濱鄉真柄社區，最近開發出以收線機綁上浪板，在休耕水田上衝浪的新鮮玩法，利用機車引擎改裝成收線機，遊客馳騁在水田上乘風破浪，即使滿身泥濘，也樂得笑呵呵，已成為偏鄉旅遊新亮點。
衝浪不是要到海上嗎？地處偏鄉，原本寧靜的長濱真柄社區1處休耕水田上，在4天連假裡出現遊客尖叫嬉笑聲及引擎聲，小朋友輕鬆站上衝浪板，帥氣甩尾，大人看了也忍不住下水體驗，即使不小心摔落，也像躺在彈簧床上，滿身泥濘，笑得樂呵呵，讓稻田衝浪更加瘋狂。
業者葉南洲說，海上衝浪要等很久才等得到浪頭，而且要花費相當大的工夫學習，稻田衝浪起初是幾個喜歡衝浪的朋友閒聊中的想法，由於自己喜歡衝浪，又有機械背景，便利用報廢的機車引擎改裝成收線機，只要握著機車把手操控收放，便可讓衝浪變得唾手可得，已取得台灣及大陸的專利。
他說，家裡這塊水田長度約80公尺，要養地休耕3年，因此利用這段期間讓露營客及部落導覽的客人前來體驗，尤其是外國人最喜歡玩，4天連假，每天都有上百人來感受水田衝浪的刺激快感；他強調巷，由於水深只到小腿肚，而且下水前必須有10分鐘的熱身及解說，安全無虞。
(中時)
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