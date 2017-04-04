苗警發快速帷幕 維護死者尊嚴
苗栗縣過去如發生意外或刑事死亡案件，死者遺體多暴露在開放空間遭日曬雨淋，或僅以白布覆蓋，不僅造成路過民眾恐慌，家屬也難過，苗栗縣警察局早期曾購置屍體帷幕配發至各分局，不過因該組帷幕組裝較為費時、攜帶不易，今年3月換發快速帷幕組，提升實用性，也讓家屬安心。
縣警局早在2013年就購置屍體帷幕組供縣內各分局使用，但該帷幕因體積大、鐵架複雜，短時間內無法1人完成搭設，對於外勤員警而言不夠實用，使用率不高。經縣議員謝芳紋去年在議會質詢時建議購買更便捷的方式，對第一線員警及現場死者、家屬等都更為適當。
縣警局今年新購買的「快速帷幕組」，不僅展開速度快，其重量及體積也相當輕巧，一人即可操作，重量也只有3公斤，展開後空間也夠大，對於暴露在開放空間的遺體，足以完全遮蔽，材質選用防水布，也不用擔心遇到雨天時會被雨水滲透浸溼。
「快速帷幕組」外側也印製反光「POLICE」字樣，讓夜間或燈光不足道路使用時，亦能清楚辨識，避免發生交通意外。不過苗栗縣警察局鑑識科長李國屏提醒，「快速帷幕組」雖然操作方便，但是其體積較小，對於鑑識人員勘察採證限制較多，所以建議除使用新配發之「快速帷幕組」外，仍要配合舊型屍體帷幕使用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。