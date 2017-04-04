苗警發快速帷幕 維護死者尊嚴

比起過去需要2、3人操作的屍體帷幕組，新購置的快速帷幕一人即可輕便攜帶、操作。(江詩筑翻攝)

快速帷幕組方便打開，讓死者免於風吹日曬。(江詩筑翻攝)

苗栗縣過去如發生意外或刑事死亡案件，死者遺體多暴露在開放空間遭日曬雨淋，或僅以白布覆蓋，不僅造成路過民眾恐慌，家屬也難過，苗栗縣警察局早期曾購置屍體帷幕配發至各分局，不過因該組帷幕組裝較為費時、攜帶不易，今年3月換發快速帷幕組，提升實用性，也讓家屬安心。

縣警局早在2013年就購置屍體帷幕組供縣內各分局使用，但該帷幕因體積大、鐵架複雜，短時間內無法1人完成搭設，對於外勤員警而言不夠實用，使用率不高。經縣議員謝芳紋去年在議會質詢時建議購買更便捷的方式，對第一線員警及現場死者、家屬等都更為適當。

縣警局今年新購買的「快速帷幕組」，不僅展開速度快，其重量及體積也相當輕巧，一人即可操作，重量也只有3公斤，展開後空間也夠大，對於暴露在開放空間的遺體，足以完全遮蔽，材質選用防水布，也不用擔心遇到雨天時會被雨水滲透浸溼。

「快速帷幕組」外側也印製反光「POLICE」字樣，讓夜間或燈光不足道路使用時，亦能清楚辨識，避免發生交通意外。不過苗栗縣警察局鑑識科長李國屏提醒，「快速帷幕組」雖然操作方便，但是其體積較小，對於鑑識人員勘察採證限制較多，所以建議除使用新配發之「快速帷幕組」外，仍要配合舊型屍體帷幕使用。

(中時)