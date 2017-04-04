黃國昌喊告 洪秀柱臉書回應：大惑不解

因國民黨主席洪秀柱(左)指立委黃國昌(右)支持核食進口、毒品除罪化，黃國昌揚言提告，洪秀柱則回應若黃願意說清楚他的立場，甚至願意和國民黨合力對抗民進黨，她很樂意向他道歉。(本報資料照片)

國民黨主席洪秀柱因在受訪時提到，有民眾對立法委員黃國昌支持核食進口、毒品除罪化感到不滿，讓黃國昌大表不滿要她說明、道歉，甚至揚言法院見，洪秀柱今(4)日回應，她只是轉述民眾的看法，若黃覺得民眾對他有誤解，願意說清楚立場，甚至願意和國民黨合力對抗民進黨，她很樂意道歉。

洪秀柱昨日表示，對於民眾罷免黃國昌一事樂觀其成，並說地方民眾對黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，配合民進黨諸多違法亂紀的言行而不滿。

黃國昌則對洪秀柱「這種造謠抹黑的信口開河」感到非常遺憾，並要洪秀柱在48小時內，具體說明我何時主張「支持核食進口」、「毒品除罪化」，否則要她公開道歉，若在48小時內沒有誠懇的公開道歉，那就法院見。

洪秀柱今日再回應，對黃國昌提告一事感到大惑不解，她表示為何我只是轉述民眾的看法，他便要暴怒？難道藉由告我，可以轉移焦點，消解選民要罷免他的憤怒？

對於支持核食進口，洪秀柱也質疑時代力量在民進黨強推核災縣市食品輸台時，通通棄權不敢表達反對，實在說不過去。洪秀柱也說，如果黃國昌覺得民眾對他有誤解，認為她轉述的這個認知有錯，願意說清楚他的立場，甚至願意和國民黨合力對抗民進黨的倒行逆施，她很樂意向他道歉。

然而這套說詞並沒有打動黃國昌，黃國昌批評洪秀柱是「裝傻狡辯，企圖移轉焦點。不僅沒有擔當，還繼續死不認錯。」表示既然洪秀柱「感到大惑不解」，那就只好透過法律程序，讓她清楚了解。

(中時電子報)