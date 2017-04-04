路邊紅包不敢撿 怕鬼新娘找上門
黃姓男子昨下午在嘉義縣立圖書館的樹下發現一個紅包袋，因正值清明節，擔心是有心人故意丟棄，要尋找冥婚對象，即使明知裡面有錢，還是不敢撿，只好報警處理，警方抵達打開來看，發現裡頭只有2000元現金，沒有其他指甲、頭髮，甚至八字等冥婚物品，且撿起來時也沒人跑出來喊姑爺，據此研判應該不是坊間流傳所謂的「冥婚紅包」，表示公告6個月無人認領後，就歸報案人所有。
承辦員警楊明財對台灣民間信仰頗有研究，表示如果家長要為往生的女兒辦冥婚，多半會在紅包袋內放入死者的生辰八字或頭髮、指甲、人頭像等，再擺在路邊等有緣人來撿拾，所以坊間才會流傳路邊紅包不要亂撿，犯了大忌，「鬼新娘」恐怕就會找上門。
(中時)
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