詩人吳晟＜落葉＞相陪　斗六樹葬園區隱含文學氣息

斗六市九老爺追思生命園區。（周麗蘭攝）

詩人吳晟把詩作《落葉》送給斗六市公所作為樹葬區的碑文，圖為2015年他在斗六市公所與學生黃民豊一起展出書法詩。（周麗蘭攝）

斗六市公所把詩人吳晟的《落葉》，印在DM上。（周麗蘭攝）

台灣最有文學氣息的墓園大概是斗六市新闢骨灰樹葬區「九老爺追思生命園區」，市公所從詩人吳晟的樹園移植90棵毛柿後，市長謝淑亞向他邀詩作為共同墓誌銘，吳晟慨然提供詩作《落葉》。

九老爺追思生命園區原為一般公墓土葬區，歷經公告禁葬、起掘整地後，闢成2.5公頃的樹葬區。

很多人想像樹葬是每人骨灰各埋於一棵樹下，其實並不是。斗六市公所的樹葬區闢為同心圓的五圈，間隔八到十公尺種一棵樹，骨灰是埋在草皮下的穴，並非樹下。

詩人吳晟自家樹園所種的毛柿，也有九十棵移植於此，存活率高達九成。

「九老爺追思生命園區」2015年闢建以來，迄今44名骨灰埋於此地，除斗六市民外，還有來自台南、嘉義、北港鎮、元長鄉、大埤鄉、莿桐鄉，費用每位6000元。

外人所不知的是此一樹葬區是有共同碑文的，而且出自詩人吳晟之手，不過為了環保緣故，市公所並未刻印成真的碑文，而是精神同在！

市長謝淑亞表示，她向吳晟邀詩作為九老爺樹葬區的共同碑文時，他即表示「已經寫好了！」原來吳晟有一首詩《落葉》恰巧主題就是關於死亡，他形容那只是「辭行」。

吳晟的《落葉》全文如下：

傍晚在自家小樹園

日常休憩

靜看葉片謝幕前

最後的舞姿

又如流連依依的揮別

偶有一截枯枝

啵一聲掉落

躺臥在鋪滿落葉的地面

我彷彿聽見

辭行的喟嘆 非常輕

拿起竹耙 掃成堆

像例行性清掃逝去的日子

抬起頭，落葉迴旋又紛紛

才正要輕吁出聲

赫然發現

每一截枯枝

是新芽萌發的預告

每一片落葉，輕輕鬆手

都是為了讓位給新生

如同逐年老去的我

在每一張童稚的面容

煥發的青春裡

找到生命延續的歡欣

(中時)