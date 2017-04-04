屏東縣農特產前進西亞阿曼 縣長當推銷員
為了推銷屏東縣優良農特產品，縣府3日在西亞的阿曼王國舉辦第一場推介會，由縣長潘孟安擔任推銷員，和當地家樂福合作，將屏東農特產打入當地市場，強化產品知名度。在推介會上，屏東優良的水果和花卉非常受到當地消費者青睞。
去年潘孟安曾帶隊前往杜拜、巴林，拓銷屏東的農特產品，包括鳳梨、番石榴、檸檬、香檸，受到市場好評，有杜拜貿易商直接到屏東產地參觀考察後直接下單採購。今年縣府再度前往西亞的阿曼王國，希望擴大市場。
縣府在阿曼當地水果銷量最好的家樂福總店舉行試吃推介會，同時也以空運將屏東優質的水果及花卉送到當地。家樂福阿曼地區負責人及副總經理都對屏東農特產品質表示滿意，未來可望在阿曼的7間家樂福全面性鋪貨。
除了水果外，縣府這次也是首度將屏東花卉帶到西亞，包括文心蘭、萬代蘭和伯利恆之星等，也受到當地民眾喜愛，其中又以亮黃色的文心蘭及帶有斑點的萬代蘭詢問度最高。
潘孟安表示，阿曼與杜拜相鄰，境內開放的撒拉拉（Salalah）自由貿易區，具有全球貿易指標性地位。波斯灣國家農業皆仰賴進口，又屬於高消費地區，屏東正好是台灣的農產、水產、花卉重要生產地，期待未來能成為波灣、中東的農產品重要供應產地。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。