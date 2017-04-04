屏東縣農特產前進西亞阿曼，縣長當推銷員

屏東縣政府3日在西亞的阿曼王國舉辦第一場推介會，由縣長潘孟安（左4）擔任推銷員，推銷屏東縣優良農特產品。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府3日在西亞的阿曼王國舉辦第一場推介會，由縣長潘孟安（左）擔任推銷員，推銷屏東縣優良農特產品。（屏東縣政府提供）

為了推銷屏東縣優良農特產品，縣府3日在西亞的阿曼王國舉辦第一場推介會，由縣長潘孟安擔任推銷員，和當地家樂福合作，將屏東農特產打入當地市場，強化產品知名度。在推介會上，屏東優良的水果和花卉非常受到當地消費者青睞。

去年潘孟安曾帶隊前往杜拜、巴林，拓銷屏東的農特產品，包括鳳梨、番石榴、檸檬、香檸，受到市場好評，有杜拜貿易商直接到屏東產地參觀考察後直接下單採購。今年縣府再度前往西亞的阿曼王國，希望擴大市場。

縣府在阿曼當地水果銷量最好的家樂福總店舉行試吃推介會，同時也以空運將屏東優質的水果及花卉送到當地。家樂福阿曼地區負責人及副總經理都對屏東農特產品質表示滿意，未來可望在阿曼的7間家樂福全面性鋪貨。

除了水果外，縣府這次也是首度將屏東花卉帶到西亞，包括文心蘭、萬代蘭和伯利恆之星等，也受到當地民眾喜愛，其中又以亮黃色的文心蘭及帶有斑點的萬代蘭詢問度最高。

潘孟安表示，阿曼與杜拜相鄰，境內開放的撒拉拉（Salalah）自由貿易區，具有全球貿易指標性地位。波斯灣國家農業皆仰賴進口，又屬於高消費地區，屏東正好是台灣的農產、水產、花卉重要生產地，期待未來能成為波灣、中東的農產品重要供應產地。

(中時)