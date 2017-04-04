2018「穩南台 保中台 搶雙北」綠擬戰略 藍呢？

中天新聞

俄羅斯第二大城聖彼得堡市中心的「先納亞廣場」和鄰近的「科技學院」兩地鐵站，台北時間3日晚間7時30分驚傳爆炸，一枚放置於車廂內的土製炸彈被引爆，其中甚至被填入尖銳物品，傷人意圖明確，造成11死逾50傷。俄羅斯總理梅德維捷夫稍後在臉書發文，直指這是一起恐怖攻擊。而在「起義廣場」地鐵站還發現另一枚未引爆的爆裂物，已遭拆解。案發時，俄羅斯總統普丁人在聖彼得堡，準備會晤來訪的白俄羅斯總統盧卡申科，因此這次攻擊被認為挑釁意味強烈。雖然至今沒有團體或個人坦承犯案，但近年來，俄羅斯已遭受多起由北高加索地區伊斯蘭激進團體發動的恐攻，包括2010年莫斯科地鐵爆炸案。另一方面，在俄國涉入敘利亞內戰，並加入打擊「伊斯蘭國」（IS）行列後，俄羅斯也成為IS報復目標。而俄羅斯血腥鎮壓車臣獨立運動，車臣分離主義份子也被懷疑可能犯案。當「戰鬥民族」被攻擊…，「普丁大帝」會如何反應？

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「習川會」倒數計時，美國總統川普針對三大議題分別開嗆！針對北韓問題，說「中國不解決，美國完全可以自行處理」！針對貿易逆差，嗆：「我們無法繼續這樣貿易」！而針對匯率操縱，則說：「貨幣貶值，中國是世界冠軍」！在與習近平面對面前夕，該如何看待川普這些喊話，是美國的基本立場，談判基調？或者只是他又一次口沒遮攔的個人風格展現？而相較於川普高分貝，大陸國家主席習近平還是維持低調，針對即將到來的會面，實質訊息不多，反倒花絮新聞不少，像是傳出鑑於川普舉止粗魯，光是個握不握手，握手多久，就曾經分別羞辱過日本首相安倍晉三與德國總理梅克爾，陸方已經繃緊神經對習川兩人的應對進退，公開現身，做了沙盤推演，絕不留給川普「不按牌理出牌」的空間？

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相較於中國大陸擁有的諸多政經籌碼，美國要處理北韓危機，除了軍事打擊又能如何？難道「二次韓戰」真的已經箭在弦上？歐巴馬時期的前國防部長卡特2日對美國可能先發制人打擊北韓的戰略提出警告，他認為可能導致北韓領袖金正恩下令對南韓發動入侵和攻擊。若川普仍執意即刻發動軍事打擊，「二次韓戰」至少有4大變數，一是首爾位置距離邊界實在太近，2500萬人口暴露在北韓傳統火炮就可以攻擊的區域內，生命與經濟損失恐難以估計。二是北韓的核武與彈道飛彈技術今非昔比，開戰就得承受玉石俱焚的代價。三是眼下韓國正在進行總統大選，群龍無首的國家很難進行戰爭。最後，可能也是最關鍵的，就是中國大陸到底如何盤算？卡特認為，中國短期內不願在解決北韓問題上，發揮積極作用，正是因為他們擔憂北韓如果崩潰或爆發戰爭，最終導致中國的邊界出現一個與美國結盟的統一韓國。這4大變數無解，是戰爭的風險？抑或是和平的機會？67年的韓戰，扭轉台灣前途，鞏固兩岸分治，如今若「二次韓戰」真的爆發，或瀕臨爆發，又將如何影響台灣前途？

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若說「習川會」，或是「二次韓戰」是影響台灣命運的外部因素，台灣自身的應對決策等內部因素恐怕更不容樂觀。近日，面對「川習會」的風險與機會，陸委會的回應竟然是「希望別談到台灣」。而前民進黨工李明哲在中國大陸被拘捕，民團聲援時的主張竟然是「會傷害台灣年輕世代感情」。而最令人難以置信的是，台南市長賴清德近日演講，談起兩岸急凍，結論是「中國應該要有自信跟民進黨交流」。做為民進黨內的「神」，賴清德對於兩岸的高見，是否過於天真？如今的僵局，難道起因是中國大陸沒有自信嗎？更別說陸委會尸位素餐，竟然把頭埋在沙子裡？。

民進黨執政快一年，中央施政滿意度直直落，會不會影響地方選情？2018年的九合一選舉，民進黨開始擬定「穩住南台灣、力保中台灣、搶攻雙北」的最高戰略。台南和高雄現任的賴清德和陳菊都任期屆滿，綠營內部群雄併起，但總歸都是鐵票區。中台灣要避免出現破口，台中市長林佳龍得先守得住，「前瞻計劃」已經預備銀彈，加持綁樁。桃園市鄭文燦，民進黨內樂觀看待。台北市是否要推出人選挑戰柯文哲仍未定。而新北市在朱立倫卸任之後，將是綠營的絕佳機會，力拱賴清德北上挑戰的傳言一直沒斷。而13個綠色執政縣市，嘉市、雲林、彰化、宜蘭，被列為危機區。涂醒哲民調拉不上來，雲林李進勇和彰化魏明谷也屬民調不佳。宜蘭縣長林聰賢入閣後，接班人選未定，而國民黨籍的羅東鎮長林姿妙最近已勤走基層，實力不容小覷。民進黨不但要守住13縣市，進而突破藍區，但反觀國民黨，對手磨刀霍霍，對戰人選卻又不知在哪，2018，難道還要繼續輸到脫褲？

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(中時電子報)