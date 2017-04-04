上月閃婚 安以軒驚喜宣布「我當媽咪了」
藝人安以軒上月15日閃嫁澳門CEO陳榮煉，小倆口在「安氏企業」姊妹淘見證下在台北登記，十分幸福，而昨（3日）才飛回台的她，今突宣布「我當媽咪了」，藏不住新手媽咪的緊張，讓粉絲又驚又喜。
安以軒今在微博自曝升格當人母，原來是她發現上月底買的橘尾孔雀魚生了好多寶寶，讓她又意外又驚喜，馬上用微信分享給陳喬恩，而今剛好也是對方的38歲生日，笑稱：「他们和妳同月同日生，以後可以一起切蛋糕。」
而除了孔雀魚，她之前還買了6隻紅蝦，但還沒進魚缸前，就發現其中一隻已在袋子裡生寶寶，隔幾天忍不住又買到2隻懷孕的藍蝦，使得現在整缸都是寶寶，看來似乎有好兆頭，連安媽媽都說這叫：「好孕到~好運到」。最後，安以軒也不忘向大家討教一番，「我這新手媽咪其實️緊張，請多多指教，誰有經驗快分享一下」。
貼文PO出後，嚇到不少粉絲，紛紛留言「媽呀，我以為你要當媽媽了」、「我還以為我們有小小軒了」，也有人認為說不定女神是藉物喻己，期待早日聽到她傳出好消息。
(中時電子報)
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