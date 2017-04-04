遠百Fun春假全台爆人潮 業績雙位數成長
遠東百貨今年全台分店首度針對兒童節、清明節連假推出「FUN春假 卡HAPPY」6天促銷活動，全家大小一起逛街、吃飯、血拼，提前帶動母親節買氣！
板橋大遠百業績、來客皆雙位數成長，主要因促銷活動，全館回饋達12%，成功帶動整體業績成長，以化妝品、服飾業種為成長動能，不少消費者趁機選購母親節禮物，業績相較去年成長10%。
同期舉辦環遊世界氣球展及2017多美火車節，吸引親子客群出動，四天體驗課程場場爆滿，聚客成功讓來客數成長約10%；而，主題餐廳、小吃街幾乎座無虛席，平均等待用餐時間約為1小時，帶動餐飲業績也成長15% !
遠百寶慶店促銷活動贈送回饋超高、誠意十足，化妝品、名品、家電業績成長最高，整體業績約成長超過1成；米哥烘焙坊、Haagen-dazs、翰林茶棧、克勞蒂杯子蛋糕、淇即芙KiGive舞茶館等新櫃因開幕推出促銷優惠，以及連假吃喝玩樂效應，帶動人潮及餐飲業績成長，逛街人潮成長20%。
此外，Apple Pay上線後，除了7大銀行綁卡優惠外，以MasterCard透過Apple Pay於超市餐飲消費單筆滿150元現抵30元，也吸引不少年輕族群體驗買咖啡、用餐；同時館內規畫適合親子的造型汽球、小袋鼠溜踏競速賽、太陽寶寶童樂會、兒童遊樂園及DIY手作體驗等多項活動，吸引全家大小遊逛。
桃園遠百連假期間舉辦化妝品VIP預購會，全館加碼促銷加上氣溫上升、天候穩定逛街人潮多，化妝品成長10%、女裝成長7%、童裝成長4%。同時因應連假引進超夯的VR虛擬實境機器和大型氣墊溜滑梯，並與唐綺陽（唐立淇）點名合作的插畫家喵伊共同舉辦插畫展，加上兒童園遊會、MOMO家族香草姐姐及亮亮親子粉絲見面會，有效帶動親子客人潮。
高雄大遠百受惠4天連續假期及影城觀影人潮，全館來客數較去年成長15%，帶動餐飲及服飾部門業績成長10%以上。同時也引進南台灣首家國際快時尚品牌Bershka，及古典玫瑰園旗下的先喝道茶飲，帶來不少嘗鮮人潮及買氣。
(中時)
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