兒童積木節在苗北 激起創造力

苗北藝文中心展出積木節活動，吸引不少大小朋友欣賞。(江詩筑攝)

小小積木組成的中世紀帆船，也讓小朋友為之瘋狂。(江詩筑攝)

藝同遊樂趣快樂積木節趁著兒童節檔期在苗栗縣竹南苗北藝文中心登場，以樂高積木呈現五大主題區，包括中世紀區、超級英雄區、星際大戰科幻區、電影動漫區及建築區等，每個作品栩栩如生，展期自即日起至4月底止，也吸引不少大小樂高迷前往朝聖。

苗北藝文中心總監吳博滿表示，積木對於小朋友有非常大的吸引力，過去曾經擺放積木，讓小朋友簡直瘋狂，今年趁兒童節規畫積木節展覽，有相當多的造型積木進駐，相信可以讓孩子流連忘返，忘記回家的時間，這次展期不只讓遊客兒童節可以來玩，還可以一路玩到月底。

帶著一家大小觀賞積木展的徐姓家長說，趁今天兒童節帶小朋友來欣賞，小孩平常在家裡都玩大積木，這次來看迷你樂高組成的作品，小小積木卻做出偉大的建築造型，也激發不一樣的創造力。

(中時)