不一樣清明節！ 用鮮花、彩繪石緬懷親人

彰化縣唯一的環保葬區位在埔心鄉，家屬精心以各式彩繪圓石布置圈出往生親友的樹穴位置。(埔心鄉長張乘瑜提供)

家屬以各式精巧貝殼與小擺飾布置亡故親友骨灰埋葬位置。(埔心鄉長張乘瑜提供)

每個葬區依不同宗教再進一步細分，方便不同信仰家屬為往生者舉辦追思活動，樹葬區有許多鵝卵石。(埔心鄉長張乘瑜提供)

埔心鄉環保葬區近兩年逐漸被民眾認同接受，本月15日即將有往生夫妻一同入住。(埔心鄉長張乘瑜提供)

環保葬區的草坪葬區。(埔心鄉長張乘瑜提供)

全彰化縣唯一的埔心鄉環保葬區，清明節這天也有不少家屬前來，帶著鮮花花束或自製的彩繪鵝卵石，用不一樣的方式來緬懷親人。

埔心鄉長張乘瑜表示，今天是清明節，許多民眾到環保葬區來追思悼念亡故親友，加上葬區已公園化，不少民眾帶來鮮花追悼往生親人後，多會順道到一旁公園步道散心，場面安靜、莊嚴、溫馨；由於葬區採取不立碑、不立名，除了帶來鮮花，多數家屬會以各式彩繪小圓石，圈出往生者的樹穴位置，並加上簡單小巧的擺飾品作為布置。

根據公所統計，目前環保葬區已有71名往生者入住，皆為彰化縣內埔心鄉以外的其他鄉鎮民眾，多由教友與教友分享後前來申請登記，公所依天主教、基督教、佛教等不同信仰分區，方便民眾辦理不同宗教屬性的追思活動。

環保葬區將有家族夫妻入住首例，張乘瑜說，目前彰化縣的環保葬區尚無家族骨灰，但預約登記的第72、73號往生房客，將於本月15要入住本基督教專區，兩者為夫妻，設籍二林鎮。

另外，寵物專屬葬區亦已有一個由飼主為往生的寵物狗規畫的位置；3月19日入住的第一隻毛小孩「嘟嘟」，飼主是永靖人，嘟嘟是4歲7個月大混血米可斯；張乘瑜說，嘟嘟因車禍意外往生後，主人非常不捨，因此選擇埔心鄉像公園的環保寵物葬區，希望嘟嘟在天堂能有無憂無慮自由奔跑遊戲的園地。

環保葬區位在埔心鄉，由埔心鄉公所管理，2011年規畫完成，2015年起正式有民眾申請；設籍在埔心鄉的往生者收費6000元，外鄉鎮則收取9千元，另外，寵物專屬葬區，每個毛孩的寵物葬收費為6000元。

(中時)