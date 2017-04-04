不一樣清明節！ 用鮮花、彩繪石緬懷親人
全彰化縣唯一的埔心鄉環保葬區，清明節這天也有不少家屬前來，帶著鮮花花束或自製的彩繪鵝卵石，用不一樣的方式來緬懷親人。
埔心鄉長張乘瑜表示，今天是清明節，許多民眾到環保葬區來追思悼念亡故親友，加上葬區已公園化，不少民眾帶來鮮花追悼往生親人後，多會順道到一旁公園步道散心，場面安靜、莊嚴、溫馨；由於葬區採取不立碑、不立名，除了帶來鮮花，多數家屬會以各式彩繪小圓石，圈出往生者的樹穴位置，並加上簡單小巧的擺飾品作為布置。
根據公所統計，目前環保葬區已有71名往生者入住，皆為彰化縣內埔心鄉以外的其他鄉鎮民眾，多由教友與教友分享後前來申請登記，公所依天主教、基督教、佛教等不同信仰分區，方便民眾辦理不同宗教屬性的追思活動。
環保葬區將有家族夫妻入住首例，張乘瑜說，目前彰化縣的環保葬區尚無家族骨灰，但預約登記的第72、73號往生房客，將於本月15要入住本基督教專區，兩者為夫妻，設籍二林鎮。
另外，寵物專屬葬區亦已有一個由飼主為往生的寵物狗規畫的位置；3月19日入住的第一隻毛小孩「嘟嘟」，飼主是永靖人，嘟嘟是4歲7個月大混血米可斯；張乘瑜說，嘟嘟因車禍意外往生後，主人非常不捨，因此選擇埔心鄉像公園的環保寵物葬區，希望嘟嘟在天堂能有無憂無慮自由奔跑遊戲的園地。
環保葬區位在埔心鄉，由埔心鄉公所管理，2011年規畫完成，2015年起正式有民眾申請；設籍在埔心鄉的往生者收費6000元，外鄉鎮則收取9千元，另外，寵物專屬葬區，每個毛孩的寵物葬收費為6000元。
(中時)
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