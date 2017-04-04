渡邊謙偷吃劈4女 公司高層首回應：不會離婚
57歲日本男星渡邊謙去年和妻子南果步攜手抗癌成功，好男人形象日前卻因出軌全毀，八卦網站「日刊CYZO」則加瑪爆料渡邊謙除了劈《週刊文春》所爆的A女外，另與3名女子過從甚密，對此，渡邊謙公司高層首度開腔表示，渡邊謙正與妻子處理這次危機，但夫妻倆不會離婚。
《週刊文春》上月底爆料渡邊謙背著去年患有乳癌的妻子南果步，在紐約與A女親密閒逛，A女與渡邊謙的多張私照也曝光，不久A女被爆只大渡邊謙女兒「杏」（渡邊杏）6歲，原是酒店小姐，兩人當初在酒店認識，交往3年，「杏」之後出席活動，被問到父親緋聞，拒答快閃。
「日刊CYZO」網站昨加碼爆料，渡邊謙除了有A女當小三外，至少和另外3女有關係，是劈腿常犯，圈內人早就聽說過他出軌八卦，據《女性自身》報導，渡邊謙所屬公司高層川村龍夫則回應渡邊謙夫妻不會離婚，但坦言兩人確實正為婚變危機努力解決中。
(中時電子報)
關鍵字：渡邊謙
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