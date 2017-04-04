台南楠西梅嶺梅子熟了 民眾可上山體驗採果
楠西區梅嶺現在開始採收青梅，宣告採梅季登場，今年梅子產期雖較往年晚約3個星期，但因氣候穩定，結果率也跟著增加，農民預估產量應會比去年增加3成左右，部分梅園則已經開放民眾採果、脆梅DIY體驗。
種植梅子的農民表示，受到暖冬影響，梅花花期推遲，加上開春以來雨量較少，梅子結果時間也跟著往後延遲，以往3月中旬就可以採收，今年比以往慢了3個禮拜，直到清明節時才要採收，新鮮醃製的加工產品想吃到可得等等。
梅嶺休閒農業推動委員會理事陳居峰說，梅子每個階段有不同的加工用途，6、7分熟的青梅可用來製作脆梅、梅精，8、9分熟後則可來做Q梅、紫蘇梅，也能浸泡後做梅酒、梅醋等，全熟的黃梅還能拿來做梅子果醬，相當多元。
為了行銷地方特色產業，部分梅園也推出DIY課程，開放現採體驗，還有青梅的醃漬教學，但須採團體預約的方式，以利教學。
(中時)
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