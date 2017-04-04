陸海軍司令赴海軍誕生地 但竟不在海邊

江蘇省委新聞網4月3日發佈消息，清明節前，中國人民解放軍海軍司令員沈金龍來到江蘇泰州考察海軍誕生地紀念館。

看起來不是甚麼了不起的新聞，但翻開地圖一看，泰州卻是一個不靠海的內陸城市，為什麼陸方的海軍，會誕生於一個內陸城市？

中共擁有自己的部隊後，很長時間都在內陸發展，沒有海軍可言，然而隨著1948年底至1949年初遼西、平津與徐蚌三大戰役國軍失利後，共軍席捲東北華北，準備揮軍南下，但想南下，必須先度過長江，因此開始規劃籌組海軍。當時對中共而言，沒有外國威脅，海軍主要是拿來對付國軍渡江用的，因此不需要在海邊組建，在長江邊即可。

1949年4月20日中共第三野戰軍(華東野戰軍)發起渡江戰役，渡過長江，23日攻占南京，同日身為國軍海軍第二艦隊司令奉命率部駐防長江的林遵(林則徐同宗後人，1946年他率領美國贈與的軍艦，前往南沙西沙群島宣示主權，並以率領的軍艦「太平號」為名，命名了今日我方的太平島)，率領30多艘軍艦投靠共軍，中共於當日命令三野立刻成立人民海軍，暫時命名為「華東軍區海軍」接管各艦，由之後在1955年被授銜為上將的張愛萍擔任司令員兼政治委員，三野接獲命令後於泰州白馬廟宣告成立「華東軍區海軍」。

1989年2月17日，中共中央軍委正式批覆陸方海軍的請示，「同意以一九四九年四月二十三日成立華東軍區海軍的日期為中國人民解放軍海軍的成立日期」；同年3月10日，中共中央軍委通過《人民日報》宣布，泰州白馬廟是中國人民解放軍海軍誕生地。

(旺報)