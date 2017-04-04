花蓮五味屋 特別兒童節
位在花蓮壽豐鄉五味屋是為囝仔們開的店，兒童節當天特別推出兒童節限定闖關遊戲與特賣會，讓孩童憑藉著自己力量來闖關獲得禮物，許多認同五味屋的理念，著孩子來參加活動，度過一個難忘的兒童節。
五味屋創辦人東華大學環境學院教授顧瑜君說，現在節慶大多商業化，需要送禮才表示過節，豐田社區的孩子們能有什麼兒童節的禮物呢？要讓孩子們不要不勞而獲，能夠憑自己的力量，拿到「驕傲的兒童節禮物」。
(中時)
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