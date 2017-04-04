遭疑涉貪 杜特蒂開除菲內政部長
菲律賓總統杜特蒂已因「失去信任與信心」而開除了手下的內政部長，這次是他一連串打擊政府官員貪腐行動中所開除的最高階官員。
據路透報導，10個月前以嚴厲打擊毒品、犯罪與貪腐而獲選為菲國總統的杜特蒂，上任至今已罷黜數十名政府官員以及他競選時期的發言人，他們皆因涉及貪凟而下台。
總統府發言人阿貝拉(Ernesto Abella)在一份聲明中指出，杜特蒂已因「失去信任與信心」而開除了內政部長蘇維諾(Ismael Sueno)，並以此警惕其他由總統任命的高階政府官員。他說，這項重大人事決定是在周一晚間的部長會議結束時宣布的。
發言人說，原內政部長蘇維諾對於勸說杜特蒂出馬競選總統發揮極大作用，但這層關係不能阻礙總統建立一個清廉政府的決心。
蘇維諾則發表聲明說，杜特蒂接收到許多錯誤訊息，這些訊息都是覬覦內政部長職位的人為打擊他而釋放的假消息，要不要讓他繼續擔任內政部長的決定權在總統，他只能誠心地表明他沒有涉及貪污。
司法部長阿基瑞(Vitaliano Aguirre)在接受台訪問時證實了內政部長遭開除的消息，但沒有提到原因。
今年2月蘇維諾協助組織了一場支持杜特蒂的大規模遊行，約有20萬人參加，遊行的用意在對抗外界對杜特蒂以不合司法程序手段處決毒販的批評。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。