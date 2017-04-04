遭疑涉貪 杜特蒂開除菲內政部長

菲律賓內政部長蘇維諾(右2著黑衣者)先前傳出涉及貪腐，雖然他一再否認，但總統杜特蒂仍因對他「失去信任與信心」而決定予以罷黜。圖為蘇維諾今年3月主持內政部新聞聯絡官宣誓儀式。（圖／菲律賓內政部）

菲律賓總統杜特蒂已因「失去信任與信心」而開除了手下的內政部長，這次是他一連串打擊政府官員貪腐行動中所開除的最高階官員。

據路透報導，10個月前以嚴厲打擊毒品、犯罪與貪腐而獲選為菲國總統的杜特蒂，上任至今已罷黜數十名政府官員以及他競選時期的發言人，他們皆因涉及貪凟而下台。

總統府發言人阿貝拉(Ernesto Abella)在一份聲明中指出，杜特蒂已因「失去信任與信心」而開除了內政部長蘇維諾(Ismael Sueno)，並以此警惕其他由總統任命的高階政府官員。他說，這項重大人事決定是在周一晚間的部長會議結束時宣布的。

發言人說，原內政部長蘇維諾對於勸說杜特蒂出馬競選總統發揮極大作用，但這層關係不能阻礙總統建立一個清廉政府的決心。

蘇維諾則發表聲明說，杜特蒂接收到許多錯誤訊息，這些訊息都是覬覦內政部長職位的人為打擊他而釋放的假消息，要不要讓他繼續擔任內政部長的決定權在總統，他只能誠心地表明他沒有涉及貪污。

司法部長阿基瑞(Vitaliano Aguirre)在接受台訪問時證實了內政部長遭開除的消息，但沒有提到原因。

今年2月蘇維諾協助組織了一場支持杜特蒂的大規模遊行，約有20萬人參加，遊行的用意在對抗外界對杜特蒂以不合司法程序手段處決毒販的批評。

(中時電子報)