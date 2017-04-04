周迅為和許鞍華合作 果斷接拍《明月幾時有》
暌違影壇2年，周迅今年終於一鼓作氣在大、小螢幕推出話題作品，其中，《明月幾時有》今年7月7日在兩岸上映。電影公司今天（4月4日）公布周迅多張劇照，並透露周迅連劇本都沒細看就接演該片，只因為導演是許鞍華，讓她沒有半點猶豫！
周迅與霍建華目前正在趕拍清裝電視劇《如懿傳》，在此之前，2人先和彭于晏合作《明月幾時有》。該片以二戰時期，日軍占領香港的3年8個月為背景，周迅在片中飾演具有俠義心腸的老師「方蘭」，在香港淪陷期間，她不僅秘密營救被日軍通緝追捕的知識份子，也主動參與抗戰行動，用堅毅勇敢取代了原本的柔弱，成為香港淪陷時期的傳奇人物。
當初周迅是因為對導演許鞍華的信任與仰慕，二話不說就答應演出《明月幾時有》；其後仔細研究劇本，即被這個角色「在平靜中蘊含力量」的個性吸引。史料中的「方蘭」，不僅是港九抗日遊擊隊女子隊長，平時是以普通婦女的裝扮大隱於市，因此，她在劇中的造型多變，有老師的小家閨秀造型，也有粵港客家婦女傳統裝扮，還有拿短槍入鏡的造型，呼應電影公司之前釋出的彭于晏「港九神槍手」工作照。
(旺報)
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