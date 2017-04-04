「春彩．一期一繪」主題住房假期 台東知本老爺即起登場
台東知本老爺打造「春彩．一期一繪」主題住房假期，即日起人氣登場，跨界邀請到The Escape Artist攜手合作，將畫室搬到飯店裡，邀請旅人們拾起畫筆重溫繪畫的美好。
知本老爺春季「春彩．一期一繪」住房假期，以顏色作為引線，展開春天繽紛的序幕：與The Escape Artist聯手企畫，並加入「共同創作」概念，獨家開版製作120x120cm大型畫板，並將在地豐富與深厚的原住民元素融入畫版設計中。
所有參與專案的住客可自由選擇作畫的區塊，用顏料盡情揮灑色彩創意！專案更精選台東藝術氣息濃厚的旅遊路線：台東美術館及鐵道藝術村兩款春遊景點，一邊旅行一邊享受台東涼爽春意及最美的文藝風光！
凡4~5月訂購「春彩．一期一繪]住宿三天兩夜以上，限時加贈船歌餐廳休閒午餐每人乙客，讓旅行立刻升級一泊三食豪華假期，創造難忘的旅行回憶。
(中時)
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