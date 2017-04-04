鄭鎧文第5轟出爐 本季5安都是全壘打

鄭鎧文今在獅隊主場開幕戰再轟3分炮，本季累積5轟。（中央社資料照）

統一獅新生代重砲鄭鎧文，今年春訓喊出要爭「全壘打王」來掩飾自己的高三振率，這目標也不只是說說，今天（4日）對上富邦悍將之戰，鄭鎧文4局下從郭勝安手中轟出左外野3分全壘打，幫球隊拉開9比1領先，鄭鎧文本季累積5轟領先群雄，而且至今敲出的5支安打都是全壘打。

(中時電子報)