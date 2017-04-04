日本料理高級食材「冰花」製手工皂 洗後肌膚超咕溜

屏東里港農民吳志賢種植少見農作「冰花」，還不惜成本拿來研發「冰花皂」，洗完後皮膚非常「咕溜」。（潘建志攝）

屏東里港農民吳志賢種植少見農作「冰花」，因外表有如冰結晶而得名，咀嚼後一股淡淡鹹味充滿口腔，好像在吃固體海水，非常特別。冰花價格不斐，吳志賢竟還不惜成本拿來研發「冰花皂」，洗完後皮膚非常「咕溜」，是高級清潔保養品。

冰花又名冰菜、鑽石花，原產於東非與南非，生長期間若遇到高鹽環境，表皮上的囊狀細胞也會漲大儲存過多鹽分，看起來就像冰晶、水滴一樣，非常美麗，吃起來會有鹹味，是日本料理店高級食材，價格不斐，每公斤可以賣到1萬元，但栽種不易。

吳志賢軍中退役後，5年前嘗試種植冰花，開始並不順利，200株冰花苗只有1株存活，研究相關文獻後進行改良終於成功。他說，冰花只能以種子育苗，苗期照顧不易，若技術不佳很容易全軍覆沒，讓不少農友打退堂鼓。

他每個月都會到台東載海水回來澆灌，因東海岸海水有黑潮流經又無工業汙染，無重金屬生菌數也低，種植出的冰花品質極佳，已有不少餐廳和生技公司找他合作。

吳志賢也研發「冰花手工皂」，分為冷皂和熱皂，冷皂將冰花汁加入杏仁油等製成，熱皂則加入橄欖油、椰子油等；冷皂1塊350元、熱皂250元。因冰花特殊成分，洗後皮膚會非常滑。他笑說，以冰花昂貴的身價，手工皂賣這樣的價格算是「佛心價」。

(中時)