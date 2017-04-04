獅主場首戰A-Lin嗨唱 老公黃甘霖抱抱「放閃」

獅隊主場開幕戰，代總教練黃甘霖的妻子「天生歌姬」A-Lin登場獻唱。（資料照，統一棒球隊提供）

統一獅主場開幕戰今天（4日）壓軸登場，賽前獅隊邀請代總教練黃甘霖老婆「天生歌姬」A-Lin現場開場，黃甘霖也不忘在球場「放閃」獻花、擁抱，A-Lin也力挺老公，喊話希望獅隊能奪下總冠軍。

黃甘霖本季接下獅隊總教練兵符，獅隊主場開幕戰也邀請「蔗嫂」A-Lin來開唱，賽前一連唱了《海洋之心》和《隨心所欲》2首歌，現場球迷簡直「賺到了」，A-Lin邊唱邊走向獅隊休息室，引來球員的大聲歡呼，客隊富邦悍將在熱身時也隨她的歌聲揮動雙手。

A-Lin演唱完後，黃甘霖代表獻花並送上專屬球衣，再給了一個大擁抱，還不忘在老婆耳邊說悄悄話，之後A-Lin分別到兩隊休息室與球員擊掌，黃甘霖再給一個「愛的抱抱」，獅隊球員鄧志偉竟也有樣學樣抱了A-Lin，引起一旁隊友們鼓譟。

這次A-Lin擔任獅隊主場嘉賓，但和主客場球隊都有互動，擊掌時也對每個球員說「加油」，A-Lin提到，比賽很緊繃，希望自己來球場演唱，能夠球員放鬆心情，見老公黃甘霖帶隊辛苦，A-Lin也說：「希望一切很順利，家裡多擺一座總冠軍獎座。」

(中時電子報)