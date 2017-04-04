兒藝節歡樂落幕 林智堅相約明年再見
最棒兒童節禮物「2017新竹市兒童藝術節—風的運動場」，4日下午圓滿落幕，4天活動就吸引23萬人次到場，放眼望去不僅孩子在玩，大朋友也興奮加入，體驗首創全國5感的大型遊具，市長林智堅也在樹林頭公園，與大家在一片繽紛「彩帶海」、歡笑聲中，相約明年再見。
「兒童節連假咻一下就過了！」嘉義來的陳媽媽說，很感謝指揮中心的工作人員，提供便利舒適的哺集乳室與尿布，讓她可以安心的幫小小孩換尿布。而台北來的江小妹妹，則帶著她美國朋友Raymond在風的運動場跑跳攀爬，感受台灣不只美食多，也很好玩。
風的運動場除5座大型遊具，讓小朋友盡情攀爬彈跳，還有最受歡迎的兒童短劇「飛天國王子選拔大會」，每次演出前，就有許多民眾帶著小朋友在舞台前就定位，從台北來的張先生就說，孩子超愛看表演，足足看了2次，回家還扮演暴風王子和微風小王子，學著劇中人物哼哼唱唱。
林智堅說，2017新竹市兒童藝術節，得到全國各地民眾很大迴響和肯定，4天湧入近23萬人次，不僅讓孩子們留下深刻印象、意義非凡的兒童節，也因此帶動新竹市商機、提升飯店業住宿率，感謝市府同仁、志工、廠商等單位協助，讓活動圓滿達成，盼明年大家再來新竹市，感受「風的城市」獨特兒藝節饗宴。
(中時)
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