飄異味「毛毛的」 桃殯增空汙新設備
清明連假最後一天，桃市府民政局今在桃園區殯葬服務中心舉行「桃園區清明節春祭法會」，擔任主祭官的副市長游建華說，桃殯已陸續完成4座火化爐汰舊換新、增設焚紙爐和空氣汙染防制設備，希望改善過去鄰里覺得「飄異味」的毛毛感。
副市長游建華說，市府每年都會舉辦春祭法會，推動慎終追遠的觀念，因應清明節人潮，桃園區殯葬管理所今年增設163個停車位，將可改善過去塞車狀況，第二納骨塔也新建單人式升降梯等無障礙設施，照顧銀髮長輩和行動不便民眾，希望透過相關設施的改善，讓前來祭拜祖先的市民更方便。
桃殯附近里民，過去常反映大有路附近傳出異味，因鄰近火葬場，讓民眾覺得「毛毛的」，市府也全面改善。殯葬管理所長許威儀說，現有8具火化爐，市府斥資9600萬元，汰換其中4具火化爐、增設2套空汙防制設備，也編列1200萬元，更新焚紙爐設備、汰換環保金爐，都已於去年底完工。
許威儀坦言，過去家屬一次就送一卡車超過500包庫錢來，無限量下「燒庫錢簡直像失火」大量黑煙冒出，現在50包內免費，每加增1包收10元，每一亡者限制最高108包，以價制量兼顧習俗，加上去年底環保設備陸續完工，政策跟設備雙管齊下，現在只會排出水蒸氣，符合環保標準，成功改善殯葬園區的空汙問題。
許威儀說，其他4具火化爐都在升格前更換過，也將持續補強，已編列300萬針對2010年完工的2具火化爐，重新修復爐體、更換活性碳濾網等，明年則更新2011年完工的另2具火化爐，持續提升殯葬服務品質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。