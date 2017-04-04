飄異味「毛毛的」 桃殯增空汙新設備

桃園市民政局今在桃園區殯葬服務中心舉行「桃園區清明節春祭法會」，副市長游建華擔任主祭官。（蔡依珍攝）

桃園市民政局今在桃園區殯葬服務中心舉行「桃園區清明節春祭法會」，大批民眾前往祭祖。（蔡依珍攝）

清明連假最後一天，桃市府民政局今在桃園區殯葬服務中心舉行「桃園區清明節春祭法會」，擔任主祭官的副市長游建華說，桃殯已陸續完成4座火化爐汰舊換新、增設焚紙爐和空氣汙染防制設備，希望改善過去鄰里覺得「飄異味」的毛毛感。

副市長游建華說，市府每年都會舉辦春祭法會，推動慎終追遠的觀念，因應清明節人潮，桃園區殯葬管理所今年增設163個停車位，將可改善過去塞車狀況，第二納骨塔也新建單人式升降梯等無障礙設施，照顧銀髮長輩和行動不便民眾，希望透過相關設施的改善，讓前來祭拜祖先的市民更方便。

桃殯附近里民，過去常反映大有路附近傳出異味，因鄰近火葬場，讓民眾覺得「毛毛的」，市府也全面改善。殯葬管理所長許威儀說，現有8具火化爐，市府斥資9600萬元，汰換其中4具火化爐、增設2套空汙防制設備，也編列1200萬元，更新焚紙爐設備、汰換環保金爐，都已於去年底完工。

許威儀坦言，過去家屬一次就送一卡車超過500包庫錢來，無限量下「燒庫錢簡直像失火」大量黑煙冒出，現在50包內免費，每加增1包收10元，每一亡者限制最高108包，以價制量兼顧習俗，加上去年底環保設備陸續完工，政策跟設備雙管齊下，現在只會排出水蒸氣，符合環保標準，成功改善殯葬園區的空汙問題。

許威儀說，其他4具火化爐都在升格前更換過，也將持續補強，已編列300萬針對2010年完工的2具火化爐，重新修復爐體、更換活性碳濾網等，明年則更新2011年完工的另2具火化爐，持續提升殯葬服務品質。

(中時)