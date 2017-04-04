莫允雯被徐鈞浩肘擊吐血！腫變豬頭停工一周
莫允雯與戲劇新秀徐鈞浩在台視、八大、愛奇藝《夢裡的一千道牆》飾演姊弟，兩人交手的第一場戲，就是徐鈞浩躁鬱症發作，在路邊攤上演失控翻桌戲碼，當下除了路人誤以為有人鬧事差點報警，徐鈞浩因太過入戲而出力過猛，不小心「肘擊」莫允雯左臉，導致她嘴裡多了一道3公分傷口，當場「吐血」，一張臉腫得跟豬似的，還因此停工一星期！
徐鈞浩看到莫允雯受傷吐血當場傻住，內疚到快要哭出來，後來每天看著停工中的莫允雯傳給劇組的「豬頭進化史照片」，更讓他愧疚萬分。莫允雯苦笑說，那是她人生第一次被揍，知道「弟弟」很內疚，她還安慰他：「請不要擔心表演上的事，姊姊沒事，乖。」
徐鈞浩因演出《天黑請閉眼》男男CP中的「李子碩」一角，打開知名度，這次挑戰躁鬱症患者角色，導演特地要求在他臉上化上痘痘妝，天天嫌他痘痘不夠多，結果他因壓力過大、每天食不下嚥、心情差、睡得少，加上工作人員一直餵食油炸物、洋芋片，後來臉上真的狂冒痘，還幾乎要「爆漿」，連化妝都免了。他笑說，這與上部戲只要想吃炸物就被打手真是天壤之別。莫允雯的媽媽很喜歡「子碩」，看到他的痘痘照，還驚嚇問：「這是那個小帥哥嗎？他怎麼變這樣？」
相對於弟弟被要求「冒痘」，莫允雯也同樣被導演要求有黑眼圈、素顏上鏡，氣色太好時，還會被逼問：「允雯，妳最近是不是睡太好？」
莫允雯說，一開始覺得徐鈞浩似乎會怕她，所以讀本第一天，她就主動約徐去咖啡，結果他一臉茫然，似乎被嚇到！徐笑說，他是真的有點怕她，「因為沒想到姊姊這麼正，而且拍《天黑》時沒機會接近女生啊」。
(中時)
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