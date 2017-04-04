大新竹輕軌串聯人口密集區 將改善竹科交通問題
新竹市政府積極建設地方，推出5大方向規畫，其中「大車站計畫」、「大新竹輕軌路網」，已被行政院納入「前瞻建設計畫」，輕軌部分預計投入300億，改善市區往返科學園區的交通問題，6日總統蔡英文也將到新竹市，視察當地現況。
市府提出「大新竹輕軌路網」，串聯高鐵特定區、竹科園區、竹北以及新竹市舊城區等人口高密集處，在新竹市建置經費達200億、新竹縣則約100億，交通處長倪茂榮說，由於目前仍在可行性評估階段，後續將針對路線等細部綜合規畫討論，達到安全、順暢、準點等基本資源應用。
輕軌是否經過內灣支線？他提到，當初台鐵內灣支線是為連接高鐵竹北站而開設，內灣支線停靠的站點或環境，不僅人煙稀少，放眼望去都是農田，而輕軌主要串聯人口密集地區，是1條「全新的路線」，未來將依地形、地貌，規畫高架或平面工程，暫不考慮地下化。
50億的「大車站計畫」則效法日本品川及大阪車站，將不影響車站主體原則，在台鐵軌道上方，打造「跨站平台」，引進休閒娛樂、百貨等商業活動，均勻前後站經濟發展，結合鐵、公路提供人行及商業空間、兼具公共運輸轉運的效益。
總統蔡英文6日將到新竹市，預計先往新竹火車站後站的新竹轉運站，聽取市府有關輕軌路網及大車站計畫的簡報，另外，市府積極爭取「原地重建」新竹棒球場，並開挖地下停車場的計畫，蔡英文當天也會到場視察。
(中時)
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