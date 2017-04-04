以荖葉園作掩護 警方破獲天九牌賭場

台東陳姓男子在清明連續假期，以荖葉園作掩護揪眾聚賭，台東警分局據報，昨天下午會同台東縣警局督察科前往查緝，眾賭客驚慌逃竄，但仍逃不過警方佈下的天羅地網，12名賭客全就逮，當場查扣90餘萬元賭資及天九牌、骰子等證物，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

清明連續假期期間，台東警分局獲報，台東火車站近郊的舊荖葉園有賭客群聚，不但鐵門深鎖，還以黑網圍繞作掩護，聯外道路狹小，並有把風人員往來梭巡，突破不易。

昨天下午出動特警偕同縣警局督查室掃蕩，現場見人聲鼎沸、大肆開賭，警方攀越高聳鐵門直搗賭場，喝令「不要動！」，眾賭客見警衝入，嚇得四處逃竄，但仍不敵優勢警力，12人全數落網，現場起出賭資90萬9250元及天九牌、骰子等證物，陳姓主嫌坦承不諱。

台東警分局長陳膺方表示，法律無假期，賭博易衍生許多家庭社會問題，呼籲眾民勿心存僥倖。

(中時)