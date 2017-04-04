衡水中學被評為劣質中學 北京清華：從未發布中學排行榜

我要評比

新華網北京新媒體消息，近日有報導稱北京清華大學對全大陸百餘所中學「品質評估」，赫赫有名的衡水中學等都被評為「劣質中學」，引起輿論熱烈討論。北京清華回應表示，該校從未發布此類排名，也未曾授權任何機構舉辦相關排名。

(旺報)