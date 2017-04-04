廣州打造國際種子中心 建設種業小鎮

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日前，中國農業銀行廣東省分行營業部與廣州市農業局簽署戰略合作協議，雙方聯手打造廣州國際種子產業中心，建設種子產業小鎮。

戰略合作協議提及，廣東農行將支持種子產業中小企業未來發展，提供妥善金融服務，包括種子產業企業帳戶設立、融資、種子產業借貸與資金歸集、代收代付、理財與咨詢及個人業務等，並在符合條件的情況下，為種子產業聯盟成員企業提供信用貸款。

廣東農行將為廣州科技型種子產業企業及技術革新提供支持，加強對培育、繁衍等推產業企業信貸支持，為未來產業基金提供金融服務。建立農業供應鏈金融體系，對準供應鏈的資金需求，促進交易中心平台建設，促使種子產業產銷與其他農業資源結合，推進農村產業共同發展。

(旺報)