廣州打造國際種子中心 建設種業小鎮
日前，中國農業銀行廣東省分行營業部與廣州市農業局簽署戰略合作協議，雙方聯手打造廣州國際種子產業中心，建設種子產業小鎮。
戰略合作協議提及，廣東農行將支持種子產業中小企業未來發展，提供妥善金融服務，包括種子產業企業帳戶設立、融資、種子產業借貸與資金歸集、代收代付、理財與咨詢及個人業務等，並在符合條件的情況下，為種子產業聯盟成員企業提供信用貸款。
廣東農行將為廣州科技型種子產業企業及技術革新提供支持，加強對培育、繁衍等推產業企業信貸支持，為未來產業基金提供金融服務。建立農業供應鏈金融體系，對準供應鏈的資金需求，促進交易中心平台建設，促使種子產業產銷與其他農業資源結合，推進農村產業共同發展。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。