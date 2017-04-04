娶趙小僑太high了！劉亮佐新婚夜醉到沒有洞房！

劉亮佐、趙小僑在沖繩舉行完婚禮，隔天大啖燒肉大餐。（經紀人提供）

劉亮佐、趙小僑在沖繩舉行完婚禮，開心與賓客合影。（經紀人提供）

劉亮佐、趙小僑在沖繩舉行完婚禮，開心與賓客合影。（經紀人提供）

劉亮佐、趙小僑在沖繩舉行完婚禮，開心與賓客合影。（經紀人提供）

趙小僑在沖繩與姊妹淘一起敷臉耍寶。（經紀人提供）

劉亮佐、趙小僑3日在沖繩舉行婚禮。（經紀人提供）

劉亮佐（阿斗）與趙小僑3日在日本沖繩舉辦婚禮，在50位親友祝福下互許終身。兩人新婚第一夜，卻沒有洞房！劉亮佐4日受訪時笑說，他的記憶只到走出辦婚宴的餐廳，完全不知道後來怎麼回房間、何時躺回床上，「據說我回飯店途中時，還搶了兒子銓銓的冰淇淋吃」。而趙小僑把老公送回房間後，就繼續找大學同學們串門子，兩人根本沒機會洞房！

劉亮佐說，對於親友們千里迢迢、攜家帶眷來參加婚禮，真的很感謝，婚宴這一晚，好幾個爸爸都喝掛了。他自己一個人就大概喝掉半瓶多威士忌，雖然以前也喝醉過，但這是第一次喝到斷片、失去記憶。小僑說，婚宴上大家真的超級開心，因為人少所以能聊的時間更多，但相對的，兩人都忙著招呼親友，她和斗哥也很難獨自相處。

辦完婚禮第一天，有部分親友先回台灣，還有30多人繼續留在沖繩觀光，劉亮佐笑說，上次他曾帶小僑和兒子來過沖繩，吃到一家好吃的燒肉店，因此這一天大家卯起來狂嗑，吃完還去藥妝店血拼，接著逛美國村。被問到與小僑的做人計劃，他說，兩人是真的有生小孩計劃，小僑也開始在量基礎體溫，之後如果有好消息一定會公佈。

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(中時)