梧棲區長興宮重建奠基動土 千人熱鬧與會

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梧棲區長興宮舉行重建工程奠基動土典禮。（陳淑娥攝）

梧棲區長興宮舉行重建工程奠基動土典禮。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區長興宮4日舉行重建工程奠基動土典禮，立法院副院長蔡其昌、鎮瀾宮董事長顏清標等人到場，重建委員會主委王經綻表示，長興宮土地面積300坪，建地128坪，經費預估1億元，預計3年完工。

長興宮昨日舉行動土典禮，蔡其昌、市府民政局長蔡世寅、顏清標、市議員尤碧鈴、顏莉敏、王立任、楊典忠等人皆出席，各宮廟神轎到場與會，鞭炮、煙火齊放，場面十分熱鬧。

長興宮原本是一座茅草寮仔，經過幾次搬遷，目前位於梧棲頂橫街，廟方籌募經費買下周遭土地，擴大辦理重建，今天動土典禮由藝人黑面主持，朝元宮、斗美宮、富美宮、真武宮等各宮廟神轎信眾，上千人到場與會。

管理委員會主委林貴容表示，長興宮主祀吉府千歲，於同治8年（1869年）從大陸泉州「放王船」上漂流到梧棲沿岸，被蔡姓居民拾獲帶回供奉，迄今已有148年，成為地方保護神。重建主委王經綻指出，長興宮地約300坪，建地128坪，預計3年完工，由於興建經費預估1億元，聖賢大德慷慨解囊、共襄盛舉。

(中時)