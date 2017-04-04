獅隊「回家」笑納3連勝 富邦慘吞6連敗
統一獅帶著2連勝回「家」出賽，今天（4日）在台南主場開幕戰交手富邦悍將，吸引8188名球迷到場，獅隊4局下靠鄭鎧文的3分炮轟進6分大局奠定勝基，最終獅隊就以9比5收進3連勝，並賞給富邦6連敗。
富邦急欲走出連敗低潮，此戰推出洋投力猛掛帥，但狀況不理想，獅隊自首局起就有攻勢，靠著2次保送上壘後，鄭鎧文擊出三壘方向滾地球造成失誤，獅隊先馳得點，2局下高志綱、 陳傑憲接連掃出二壘安打追加1分，陳鏞基的安打也帶有1分打點，獅隊拉開3比0領先。
儘管富邦在4局上追回1分，下半局獅隊再掀大局攻勢，高志綱、朱元勤、陳傑憲連敲3安攻佔滿壘， 陳鏞基的安打敲回1分，林志祥隨後掃出帶有2分打點的二壘安打，富邦換上第2任投手郭勝安後，再被鄭鎧文轟出3分全壘打（本季第5轟），獅隊單局灌6分，將比分拉開為9比1。
獅隊先發布魯斯前5局被敲3安失1分（非自責分），但投到第6局時遇危機，接連被掃出4支安打掉1分後退場，一、三壘有人的局面下，王鏡銘接替後又被高孝儀敲出帶有2分打點的二壘安打，林瑋恩再補上一擊，富邦單局搶4分，將比分追成5比9，但後繼無力。
布魯斯此戰主投5.1局，被敲7支安打，送出6次三振，失4分（3分責失），拿下勝投；力猛則是只投3.1局就被敲8支安打、送出3次保送，失8分（7分自責分）吞敗投，本季2場先發都投不滿5局。
擔任獅隊開幕先鋒的陳傑憲，此戰首打席選到保送，2局下敲出帶有帶有打點的二壘安打，第3打擊再擊出內野安打，連續9打席上壘，而此役合計4打數2安打，敲回1分打點，獲選單場MVP。
(中時電子報)
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