排隊名店調味豬肉摻牛脂沒標明 稽查又發現多項缺失
又有餐飲名店被踢爆！台中「姜虎東678白丁烤肉店」日前遭消費者爆料點調味豬肉感覺是牛肉，經衛生局查證發現是以牛脂和牛骨香料調味，卻未在菜單上標示告知；但稽查廚房意外發現多項衛生缺失，包括垃圾桶未加蓋、廚房牆壁積垢等，已要求店家限期改善，否則將依食安法裁處開罰。
「姜虎東678白丁烤肉店」是韓國人氣連鎖店，台中店去年10月25日開幕，開幕蜜月期人潮搶搶滾，還一度無法消化預約客潮，未料開幕半年，就被消費者踢爆豬肉肉品摻牛肉，引來衛生局稽查又發現廚房備餐區有多項違失。
一名消費者投訴4人同行點選五花肉、調味護心肉、雪花豬等豬肉，但吃其中「調味護心肉」4人認為色澤、口感、味道，都屬牛肉，當下向店家抗議，對方卻仍堅稱是豬肉，也不願退費。
台中市衛生局食品藥物管理科科長傅瓊慧表示，日前前往店家稽查，業者冰箱內的豬、牛有分開儲放，但該款護心肉料理，添加的調味粉，含牛脂及牛骨香料，已輔導業者，未來須明確標示、揭露相關資訊，避免爭議。
傅瓊慧指出，稽查時發現，店家的廚房牆面積塵卡垢、烹調區垃圾桶未加蓋、冰箱內部分食材也未完整覆蓋，當場要求業者限期改善，否則將依「食安法」處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
(中時)
關鍵字：豬肉、姜虎東678白丁烤肉店、牛骨香料、稽查
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