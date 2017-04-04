保時捷車聚4車逆行 警方依影片開單告發
1名網友在臉書社團《爆料公社》分享一段影片，騎車行經台中市西屯區福林路時，竟遇到有車輛逆向超車行駛，並且是連續4輛，且後面3輛都是保時捷，騎士嘲諷：「原來駕駛人的素質真『高』尚啊！」警方指出，將依《道路交通管理處罰條例》告發。
臉書社團《爆料公社》這段影片，就吸引高達1.4萬餘人點閱，網友看了紛紛留言，「有錢人開車都這樣嗎」、「一線當雙線開的笨蛋」、「完全沒人想要讓他先過，好丟臉」；影片顯示，福林路僅雙線道，爆料騎士完全被前方逆向的車輛阻擋，無法往前通行！
台中市警局第六分局指出，從影片上發現，第1輛是黑色轎車、第2輛保時捷休旅車趁隙鑽回原車道，第3、4輛保時捷則因前方排隊等紅燈，加上至少有3輛車故意不讓他們進來，足足等了90多秒才開回原車道；該交通違規案發生在3日下午1時58分西屯區福林路段。
警方表示，該路段路正在施工拓寬幅較狹窄，且有車輛排隊停等紅燈，致4輛逆向行駛的車輛，無法順利返回原本應行駛車道，妨礙對向車道行駛；警方根據爆料影片，依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，對該4輛轎車開出罰單，將處以900元罰鍰。
(中時)
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