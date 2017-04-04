簡宏霖慶生卻重感冒 原來和她共吃一根棒棒糖！

簡宏霖、嚴正嵐。（三立提供）

簡宏霖、嚴正嵐。（三立提供）

簡宏霖、嚴正嵐。（三立提供）

簡宏霖、嚴正嵐。（三立提供）

4月4日是簡宏霖的生日，也是他出道10週年的紀念日，他首度開臉書直播與粉絲暢聊1個多小時，結果壽星被發現重感冒。他自曝是因日前一場戲，他要與劇中女友嚴正嵐共吃一根棒棒糖，當時他輕微感冒、嚴正嵐重感冒，本來對方覺得可以在鏡頭看不到的地方「掉包」棒棒糖，是他自己堅持吃同一根比較有效果，結果吃完隔天他也變重感冒了。

這次他在三立、東森八點華劇《只為你停留》中與李沛旭飾演兄弟，飾演弟弟的簡宏霖與嚴正嵐這一對因為身高、職業差距，有點類似「蘿莉戀」，不過簡宏霖說，私下的他應該沒辦法，因為自己在愛情上其實已經蠻幼稚，談戀愛時愛跟女友撒嬌，如果交往對象還這麼蘿莉的話，可能會沒完沒了。

嚴正嵐則表示不會設限男友條件，她覺得成熟是很棒的魅力，如果真的是能互相疼愛彼此的對象，就可以考慮結婚了。個子特別嬌小的她其實還滿喜歡跟有「身高差」的男生交往，她說：「以往的戀愛經驗也是像劇中的戀愛一樣，有最萌身高差，我自己是滿喜歡『一個階梯』的距離感，已經習慣抬頭看男生了。」

劇中嚴正嵐所飾演的寶麒一開始喜歡簡宏霖而不敢說，但私下的她卻曾主動告白，而且還是在很「年輕」的時候，她說：「其實小學四年級就有打電話到喜歡男生家裡告白，直接問人家要不要當我男朋友。初戀男友也是每天通勤的公車上，都會相遇，然後互相偷看很久之後，自已跑去和人家要聯絡方式的，還記得當時緊張到覺得空氣都凝結了。」

(中時)