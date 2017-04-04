防治荔枝椿象 農業局輔導農民進行生物、化學防治

荔枝椿象因會刺吸植物嫩芽、嫩梢、花穗及幼果，導致果樹落花、落果！近年已成為最令農友苦惱的入侵害蟲。農業局積極輔導農民以「平腹小蜂」進行生物防治，並補助農民以安全藥劑防範荔枝椿象，每公頃500元；籲請民眾到戶外活動時多加注意，發現荔枝椿象，切勿驚動並儘速遠離；若被臭液噴到，應立即用清水沖洗，必要時儘速就醫。

農業局指出，荔枝椿象屬椿科動物，別名臭屁蟲、臭椿象、石背，平日喜歡棲息於荔枝樹上，但近幾年發現除荔枝外，龍眼、無患子及台灣欒樹等無患子科植物上也有其蹤影。

因荔枝椿象會刺吸上列植物的嫩芽、嫩梢、花穗及幼果，導致果樹落花、落果，嫩枝及幼果枯萎、果皮黑化，衝擊國內龍眼及荔枝產業；此外，荔枝椿象受到驚嚇還會噴出臭液，如果不慎觸碰會引發皮膚灼燒感。

為減少荔枝椿象對農作物造成的損害，農業局與行政院農業委員會苗栗區農業改良場合作進行生物性防治，在太平、霧峰等區施放「平腹小蜂」，「平腹小蜂」會寄生在荔枝椿象的卵上，使卵無法孵化，可有效減少荔枝椿象的數量。

農業局強調，民眾在家也能自行進行防治，可加裝隔離網防止成蟲飛入產卵，或使用合法安全藥劑噴在紗窗上，也有忌避效果；因蟲卵無毒性，可直接摘除銷毀或以木片刮除，但請勿徒手捕捉孵化的若蟲及成蟲，可以塑膠袋套捕，密封丟棄，避免皮膚誤觸臭液而受傷。

(中時)