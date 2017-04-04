通緝犯搶打零工阿嬤 佳里警方16小時逮嫌
正因強盜、竊盜案遭通緝的44歲涂姓男子，昨日傍晚在佳里興一帶騎著腳踏車閒晃，並伺機找尋偷竊對象，他摸進一戶住家，正要下手行竊，卻遇到獨居的7旬柯姓阿嬤，改口說要借錢不成，竟然動手搶走阿嬤皮包內的2500元，不理她苦苦哀求，揚長而去，佳里警方據報追查，並在涂男可能出沒地點埋伏，在今天將他逮捕歸案。
據了解，柯姓阿嬤平時靠幫人洗碗，多少補貼生活費，時薪才100元，皮包內的2500元是子女給的紅包，她捨不得花一直帶在身邊，連錢都被紅包染色，她向涂男拜託，還是遭到硬搶，悲憤不已就向警方報案。
警方獲報鎖定涂男涉有重嫌，佳興所所長陳明章率員到嫌犯可能出沒地點埋伏，涂男將腳踏車放在離住處100公尺的香蕉園，再繞道產業道路走回住所，剛好被逮個正著，訊後他坦承犯案，依搶奪罪送辦，並強盜、竊盜罪歸案。
(中時)
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