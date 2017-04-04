救救盛產高麗菜，台灣食育協會發起99秒名廚教菜運動

台中市國民黨籍民代發起搶救盛產的高麗菜，幫助菜農解決「供過於求」的危機！（陳世宗翻攝）

台灣連續好幾個月高麗菜生產過剩！民間自發公益社團台灣食育協會為推廣台灣在地當季農產，號召名廚和專業影像團隊，發起搶救台灣高麗菜的行動，義務拍攝影片免費教導民眾在家動手做各種高麗菜料理，讓平凡卻營養的高麗菜華麗變身。

法式料理名廚簡天才及電影「飲食男女」、「總舖師」的烹飪指導台菜名廚阿發師，率先響應。這場搶救台灣盛產高麗菜親手做菜運動，吸引多位飲食作家陸續投入，在鏡頭前展示拿手好菜；號召民眾「吃在地、趁當季、愛土地、不浪費、親手做、樂分享」。

台灣食育協會理事長黃兆徽說，營養美味的高麗菜是台灣飲食文化中重要食材，不同背景下成長的台灣人，各自發展出獨特的高麗菜料理；像客家菜的「高麗菜封」，把整顆高麗菜燜煮到軟嫩、入口即化；原住民料理常用高麗菜加山胡椒快炒；傳統台灣農村則有「高麗菜飯」，簡單就能填飽肚子。

台灣食育協會吃在地、趁當季系列，名廚教作高麗菜料理的影片共有10支10道菜，第1波先公布五部影片，免費教菜的影片除了公布在社團法人台灣食育協會臉書粉絲頁，也上傳YouTube，歡迎民眾瀏覽參考。

(中時)