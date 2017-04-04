詹啟賢批吳敦義錯失改革良機 吳陣營舉成績回應

國民黨主席選舉將於5月20日舉行，上月30日，參選人之一的前副主席詹啟賢在臉書上表示，前副總統吳敦義擔任國民黨的秘書長、黨的副主席及副總統十年，卻「錯過了」改革國民黨的良機；吳陣營4日在臉書專頁上則一一細數吳敦義在國民黨秘書長、行政院長一系列成績回應，認為吳敦義「可堅持理念，實現願景，無愧於黨的發展，更無愧於國家的進步與人民的託付」。

吳陣營在臉書上文章表示，吳敦義民國96年1月12日以立委身分就任國民黨秘書長，時任主席馬英九在一個月之後的2月13日，被檢察官侯寬仁以「特別費案」冤枉起訴而辭去黨主席後，仍堅定厲行革新，重建5萬個工作小組以活化基層、強力監督民進黨執政、強化文宣，並培養黨員上節目宣揚督政重點等有力作為。

該文指出，這一系列作為使當時在野的國民黨「由弱轉強」，並與同為在野之親民黨，透過96年4月19至20日徹夜協商，精誠合作，才能翌年1月12日立院第7屆立委改選時締造空前佳績。

當時改制前第6屆立委總額為225席（民進黨91席、國民黨76席、親民黨45席、台聯黨13席），改制後總額減半，第7屆的113席立委中，民進黨由91席降至27席，國民黨則增加到81席（含親民黨以國民黨名義參選5席），親民、台聯黨0席，再加上與國民黨友好的無黨籍5席，在立院實力達86票；接下來，民國97年3月22日總統大選中，馬蕭配獲700多萬票，大勝200多萬票，國民黨重新執政。

文章並提到，馬政府執政後，98年8月8日莫拉克颱風造成大災難後一個月，98年9月10日出任行政院長的吳敦義，在任內承擔重災後重建，又遭H1N1流感襲擊及金融海嘯，但政府上下同心全力拚經濟，使當年（民國99年）經濟成長率達到10.63%，是30幾年來僅見，平均每人所得99年及100年這2年共增加美元3500多元，台灣競爭力躍升全球第六；以IMD瑞士洛桑國際管理學院將2000萬人口以上之經濟體另作評比（排除香港、新加坡、瑞士、瑞典等僅數百萬人口等城市經濟體），台灣名列世界第2名，僅次於美國。

吳陣營文章認為，「可見無論在黨務和執政方面，吳敦義先生都可堅持理念，實現願景，無愧於黨的發展，更無愧於國家的進步與人民的託付。」

(旺報)