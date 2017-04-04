矽品大夜男員工突倒地 不治身亡

科技大廠「矽品」精密工業潭子區中山廠，3日凌晨傳出27歲林姓男員工，在生產線工作時不知何故，突然倒在機台旁緊急送醫，慈濟醫院表示，林男到院時已沒有呼吸心跳，急救後仍宣告不治，警方初步排除他殺，家屬表示，死者平常心跳較慢，對死因沒有異議，明天檢方將進行解剖釐清死因。

豐原警分局表示，根據監視器顯示，林男在生產線工作時突然倒地，昨天上午檢察官已進行驗屍並抽血等檢體化驗，排除他殺可能，明天將解剖驗屍查明確切死因。家屬則向檢警說，死者平常心跳比較慢，對死因沒有異議。

(中時)