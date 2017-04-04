黃遠當新郎頭一遭 甜吻林予晞閃很大
黃遠與林予晞在公視、TVBS《酸甜之味》大談未婚懷孕的姊弟戀，劇中兩人從不被家人祝福、險些分手，進而獲得支持並決定攜手面對、籌備婚禮。回想拍攝婚禮戲過程，飾演大姊的六月爆料：「他們兩個吻很大！閃到讓大家眼睛睜不開，吻戲親得自然又甜蜜。」黃遠也笑說，他是第一次演新郎，興奮大過緊張，覺得現場一切都很好玩。
雖說吻戲兩人都不是第一次，拍攝前兩人都遵循吻戲SOP，不吃東西多喝水再加上嚼口香糖，兩人事前也沒做太多溝通，林予晞只對黃遠說：「交給你了，我follow。」但黃遠與林予晞的婚禮吻戲卻讓現場氛圍佈滿粉紅泡泡，甜蜜長吻讓現場鼓譟聲不斷。被大家狂虧的兩人異口同聲說：「順著劇情跟現場氛圍，這就是小剛跟阿丹啊。」
說到幻想中的婚禮，林予晞表示，若能在深山舉辦感覺蠻不錯的，大家可以一邊參加婚禮一邊露營，她因為演戲已經穿過好幾次婚紗，這次在《酸甜之味》穿上俏麗短婚紗，她說自己很好動，之前拍戲穿傳統婚紗覺得很難行動，這次發現短婚紗還蠻適合她的。黃遠則覺得婚禮對現階段的自己還有點遙遠，這次演新郎對一切都感到很新奇，關於未來的婚禮形式，他覺得應該以另一半嚮往的為主，「我會盡力滿足對方」。《酸甜之味》每週六晚間9點於公視、晚間10點於TVBS歡樂台播出。
(中時)
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