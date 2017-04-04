別再催急診室醫護人員！ 他PO照：你該慶幸自己還能等待

醫師陳志金今日於臉書轉PO一張，相當震撼的手術房照片。該照片經變色處理。(圖/翻攝自陳志金臉書)

近年來台灣急診室的醫療糾紛案件頻傳，更常可在新聞上看到，有病人家屬不耐於急診室等候，與醫護人員爆發衝突。對此，醫師陳志金今（4）日就於臉書轉PO一張相當震撼的手術房照片，並說道，「你應該慶幸自己還能等待。」引起網友熱議。

臉書粉絲頁「Meddy Bear」日前分享一張手術房的照片，只見照片中血跡斑斑，許多物品散落一地，可想像當時狀況有多混亂與緊急。該粉絲頁並發文，呼籲那些等太久而對醫護人員感到憤怒的人，看到此張照片能有所體會，因你從不知道在你等的時候，是誰的生命正在被搶救。

此照片曝光後，立刻造成廣大迴響，醫師陳志金也在臉書轉PO這則貼文，並表示，「你應該慶幸自己還能等待，而不是被立即送進去裡面的那個人。」

貼文一出，也引起熱議，許多網友紛紛表示，「剛與死神交手後的場景。」「部份民眾無法想像與體諒的真實面。」「醫生護理人員，辛苦你們了。」還有人感嘆說道，在拼命後，還要面對不耐等候的責罵聲，更不能回嘴，還得安撫對方情續，口氣充滿無奈之意。

(中時電子報)