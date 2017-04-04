北京今年選拔400名大學生村官 提高工資待遇

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新京報報導，2017年北京就業工作視頻會宣布，北京市今年將選拔400名左右的大學生村官，並將公布大學生村官工資增長政策，提高目前在崗大學生村官工資待遇水準。

針對北京市大學生就業的問題，會議提到，北京將開展以實名制登記為基礎的就業服務，將對困難家庭大學畢業生一對一精準幫扶，確保有就業意願的零就業、城鄉低保、低收入農戶和優撫家庭大學畢業生，以及殘疾大學畢業生實現就業。

今年，北京市將繼續實行大學生村官與選調生工作並軌，採取先選拔、後就業的方式選拔400名左右的大學生村官(選調生)，安排到村任職。公布大學生村官工資增長政策，提高目前在崗大學生村官工資待遇水準。

此外，今年北京市將重點幫助大學生創業。在創業方面，北京市建立大學生創業服務平台和大學生創業板，建立人力社保政策資訊庫，開闢專門服務視窗，提供政策諮詢、業務諮詢服務。同時，包括對大學生在內的一系列創業扶持政策也將繼續加強。

按照這次會議的部署，今年北京市將加大就業幫扶，減少傳統領域就業存量，安置企業分流職工。建立職工分流安置工作備案制度，協助指導企業制定職工分流安置方案，對企業分流職工實行實名動態管理。

北京市在這方面明確建立一企一策的公共就業服務機制，為分流100人以上職工的企業組織專場招聘活動，建立檔案接轉、社保關係接續等綠色通道，為本市調整轉型、兼併重組、關閉破產、淘汰搬遷等企業職工的分流安置和再就業提供有效幫助。在京津冀就業創業一體化服務方面，北京市將與河北共建人力資源公共服務平臺，聯合舉辦招聘活動，推進人力資源市場訊息系統互聯互通、逐步實現人事檔案等公共服務手續異地辦理。

(旺報)