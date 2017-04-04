郭書瑤《通靈少女》首播登熱搜冠軍 紅龜粿意外爆紅
由郭書瑤（瑤瑤）主演、公視與HBO Asia跨國合製的《通靈少女》4月2日首播後，網路迴響熱烈，以5萬次以上的搜尋數字，榮登全台當天Google趨勢熱搜排行榜第一名。除了總統蔡英文在官方臉書上大力推薦，不少名人如作家陳芳明、設計師聶永真、音樂人馬世芳、心理醫師潘建志、藝人韓瑜、許傑輝等人也都加入這波《通靈少女》臉書洗版熱潮，還意外讓台灣傳統甜食「紅龜粿」爆紅！
瑤瑤飾演的女主角小真，在餅乾日手做的紅龜粿意外掀起話題，設計師聶永真提到「因為看了《通靈少女》，昨天跟我媽去菜市場看到紅龜粿就失心瘋了。餅乾日校園傳情請送紅龜粿，謝謝」。擔任本劇文化暨技術指導的「退休靈媒」索非亞（劉柏君）也在臉書上發問「請問哪裡可以批發紅龜粿？」就連瑤瑤本人看完第一集也說：「感覺可以來賣紅龜糕跟姻緣百花水了！」
小真與男主角阿樂的後續感情發展，也備受注目。身為劇本原型人物的索非亞，特別嚴正聲明：「此劇集是改編，沒有學長、沒有學長、沒有學長！」她強調自己只會拉二胡和吹小喇叭，完全不會吉他，這點和劇中小真很不同。
(中時)
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